Диснеевские хиты

Уолт Дисней однажды сказал: «Беда нашего мира в том, что слишком многие взрослеют». Мы, становясь старше, обрастаем «важными» делами и проблемами... Нам зачастую не хватает легкого, как в детстве, восприятия жизни, радости и веры в сказки. А порой так хочется снова стать тем самым счастливым и беззаботным ребёнком! Многие помнят, как по воскресениям ничего не было важнее одного - успеть включить телевизор в 12.00, чтобы посмотреть любимые мультики.

Программа «Disney Hits» будет интересна слушателям всех возрастов, потому что музыку Диснея знают и помнят все. Это коллекция уникальных композиций из самых ярких и любимых мультсериалов и полнометражных произведений, которые получили сумасшедшую популярность по всему миру.

Вы почувствуете, как перед вами вновь оживают любимейшие герои из мультфильмов: Симба, Тимон и Пумба, Скрудж Макдак, Зигзаг Маккряк, Чип и Дейл, Вжик и многие другие. Это концерт, целиком состоящий из саундтреков мультфильмов Уолта Диснея!

DOODY BAND Jazz Orchestra сделает всё, чтобы вернуть вас, дорогие слушатели, в то самое детство, в тот самый драйв, беззаботность, лёгкость и сказку волшебного мира Уолта Диснея.



