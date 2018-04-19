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Дима Билан

Выступление популярного артиста с новой концертной программой «Опять 35»

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События: Концерты.

Одна из главных звезд российской поп-сцены, певец Дима Билан снова в Мурманске!

Единственный победитель «Евровидения» от России, лидер ротаций, всевозможных чартов и музыкальных премий!

Зрителей ждут два часа лайва от Димы Билана и удивительная сценография с голограммами и неожиданными световыми решениями.

В концертную программу вошли как горячие треки с последнего альбома (например, проникновенная «Люби меня», «Держи»), так и нетленные хиты в новом прочтении («Ночной хулиган», «На берегу неба», «Бум»).

Ледовый Дворец Спорта
19 апреля 2018
19:00 - 21:00
Цены

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Касса: 45-18-12

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