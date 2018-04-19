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Одна из главных звезд российской поп-сцены, певец Дима Билан снова в Мурманске!

Единственный победитель «Евровидения» от России, лидер ротаций, всевозможных чартов и музыкальных премий!

Зрителей ждут два часа лайва от Димы Билана и удивительная сценография с голограммами и неожиданными световыми решениями.

В концертную программу вошли как горячие треки с последнего альбома (например, проникновенная «Люби меня», «Держи»), так и нетленные хиты в новом прочтении («Ночной хулиган», «На берегу неба», «Бум»).