Дикий, дикий Че

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Как первопроходцы времен Дикого запада, Чердак является пионером мэшап-музыки, искреннего и добротного танцевального отрыва на заполярной земле. Кроме лихих ребят за пультом и старины Lodoss с микрофоном в кобуре, в этот раз с нами трио JoyBox. Ребята объявлены в розыск dead or alive, поэтому, ловите их живой звук на Чердаке в начале ночи. Мы не бросаем пыль в глаза − мы разжигаем в них восторг! А вы думали суббота в Чердаке не может быть еще более дикой, чем обычно?