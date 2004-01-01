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Дикий, дикий Че

Дикая суббота в Чердаке!

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

Как первопроходцы времен Дикого запада, Чердак является пионером мэшап-музыки, искреннего и добротного танцевального отрыва на заполярной земле. Кроме лихих ребят за пультом и старины Lodoss с микрофоном в кобуре, в этот раз с нами трио JoyBox. Ребята объявлены в розыск dead or alive, поэтому, ловите их живой звук на Чердаке в начале ночи. Мы не бросаем пыль в глаза − мы разжигаем в них восторг! А вы думали суббота в Чердаке не может быть еще более дикой, чем обычно? 

Чердак
6 мая
22:00
Цены

Вход свободный

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