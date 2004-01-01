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ДиДюЛя

Концерт с программой The Best в сопровождении камерного оркестра!

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События: Концерты.

В большом концерте переплелись такие стили как нью-эйдж, фолк-рок, этно-симфоник и акустические баллады. 

ДиДюЛя готов удивлять! Каждый его концерт - событие! Ведь он не зря признан ярчайшим инструменталистом. 

Такое событие нельзя пропустить!!!

ДК им. С.М. Кирова
4 апреля
19:00
Цены

Телефон для справок: 707-807

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