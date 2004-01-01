ДиДюЛя
Концерт с программой The Best в сопровождении камерного оркестра!
Концерт с программой The Best в сопровождении камерного оркестра!
В большом концерте переплелись такие стили как нью-эйдж, фолк-рок, этно-симфоник и акустические баллады.
ДиДюЛя готов удивлять! Каждый его концерт - событие! Ведь он не зря признан ярчайшим инструменталистом.
Такое событие нельзя пропустить!!!
Телефон для справок: 707-807
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Андрей Медведев (Санкт-Петербург)
Приглашем всех любителей тяжелой музыки на большое событие зимы