Концерт с программой The Best в сопровождении камерного оркестра!

В большом концерте переплелись такие стили как нью-эйдж, фолк-рок, этно-симфоник и акустические баллады.

ДиДюЛя готов удивлять! Каждый его концерт - событие! Ведь он не зря признан ярчайшим инструменталистом.



Такое событие нельзя пропустить!!!