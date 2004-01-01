Диалоги королей: Бах и Вивальди

Ограничения: 12+

Имена Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди давно стали символами великой эпохи музыкального барокко. Музыка Баха вобрала в себя достижения немецкой музыки за полтора века, а творчество Вивальди явилось кульминацией, блестящим итогом, к которому пришло итальянское музыкальное искусство к началу XVIII столетия.

В исполнении московских музыкантов Маргариты Еськиной (орган) и Владимира Парунцева (блокфлейта) прозвучат шедевры мировой классики: Фантазия соль мажор, Токката и фуга ре минор, Токката, Адажио и Фуга до мажор, Пьесы из Оркестровых сюит: Менуэт, Ария, Скерцо И.С. Баха и Концерт «Зима» из цикла «Времена года» (переложение для органа Павла Стеценко), Соната для флейты и бассо континуо до мажор А. Вивальди.



Маргарита Еськина – выпускница РАМ им. Гнесиных по классу органа и аспирантуры РАМ им. Гнесиных. Дипломант международного конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2005), лауреат открытого конкурса органистов (Санкт-Петербург, 2007), обладатель спецпремии «Надежда Отечества» Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Москва-Калининград, 2011), обладатель спецпремии «Torre di Babele» Международного конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria (Москва, 2012).



Владимир Парунцев – выпускник РАМ им. Гнесиных по классу кларнета (1990). Брал уроки мастерства у ведущих солистов Западной Европы – Конрада Штаймана (Швейцария), посещал мастер-классы Томаса Энгеля, Мартины Йоос (Германия), Мориса ван Лисхаута (Нидерланды), Михаэля Поша, Рене Клеменчича (Австрия). С 2004 г. является основателем и руководителем ансамбля старинной музыки «PFEYFFER». Работу в этом ансамбле В. Парунцев совмещает с сольными концертами и педагогической деятельностью. Он также является создателем и руководителем юношеского ансамбля «Piccoli Band» – многократного победителя международных конкурсов и фестивалей.