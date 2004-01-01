Диалог у новогодней елки

В концерте прозвучат авторские песни участников клуба: Юрия Иванова, Александра Кимаева, Марии Олейник; песни на стихи современных поэтов на музыку Александра Базанова и Владимира Полянцева; стихи Александра Жарова, Светланы Назаровой.

Гости концерта услышат зимние, праздничные песни в исполнении Валерия Бокова, Анатолия Киреева, Александра Быстрицкого, Раисы Нур, Елены Бушуевой, Евгения Исакевича, Новеллы Матвеевой и многих других.

Участники клуба авторской песни «Пять углов» ждут на концерте и очень хотят поделиться с мурманчанами своим предновогодним настроением, пожелать всем душевного спокойствия, мудрости, здоровья, счастья, любви и мира!