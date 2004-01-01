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Диалог культур во времени и пространстве

Открытая лекция Галины  Келлер

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События: Лекции.

В областной научной библиотеке продолжается цикл лекций кандидата философских наук, преподавателя и доцента Мурманского государственного технического университета Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве».

На это раз лектор познакомит слушателей с культурой античности. Галина Степановна расскажет о полисной системе и ее ценностях, о роли человека в античном мире, культурных идеалах античности и их проявлении в искусстве, особенностях римской культуры. Затронет вопросы кризиса античного мировоззрения и возникновения христианства.

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