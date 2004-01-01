Диалог через столетия
Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа.
Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа.
Программа «Диалог через столетия» для трио гобоя, фагота и органа.
В концерте принимают участие один из самых известных и востребованных российских органистов, композитор Фёдор Строганов, артист оркестра «Виртуозы Москвы» Михаил Штанько (гобой) и лауреат международных конкурсов, руководитель Classics-art Ensemble Александр Посикера (фагот).
Несмотря на кажущееся различие в конструкции органа и духовых, в них много общего, ведь орган – это тоже по сути духовой инструмент, отсюда и удивительно органичное сочетание тембров трех инструментов.
В программе концерта – музыка четырех веков: Бах, Гендель, Дюка, Вивальди, Ципполи, Строганов, Пьяццолла.
I отделение:
И.-С. Бах (1685-1750) Токката, адажио и фуга BWV 564 для органа
И.-С. Бах (1685-1750) Соната для виолы да гамба и клавесина g-moll, BWV 1029. В переложении для фагота и органа 1. Vivace 2. Adagio 3. Allegro
Георг Фридрих Гендель (1685-1759) Вариации «The harmonious Blacksmith» из клавирной сюиты E-dur, HWV 430
Антонио Вивальди (1678-1741) Концерт для скрипки и виолончели с оркестром F-dur Переложение для гобоя, фагота и органа 1. Allegro 2. Largo 3. Vivace
II отделение:
Гастон Литез (1909-1991) Диптих для гобоя и органа 1. Andantino 2. Scherzo
П. Дюка-Ф. Строганов «Ученик чародея» Симфоническая поэма в переложени для органа
Доменико Циполи (1688-1726) Адажио для гобоя, фагота и органа
Федор Строганов (1968) “Колокола святой Женевьевы” для органа соло
Федор Строганов (1968) Импровизация на заданную тему Астор Пьяццолла (1921-1992)
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