Программа «Диалог через столетия» для трио гобоя, фагота и органа.

В концерте принимают участие один из самых известных и востребованных российских органистов, композитор Фёдор Строганов, артист оркестра «Виртуозы Москвы» Михаил Штанько (гобой) и лауреат международных конкурсов, руководитель Classics-art Ensemble Александр Посикера (фагот).

Несмотря на кажущееся различие в конструкции органа и духовых, в них много общего, ведь орган – это тоже по сути духовой инструмент, отсюда и удивительно органичное сочетание тембров трех инструментов.

В программе концерта – музыка четырех веков: Бах, Гендель, Дюка, Вивальди, Ципполи, Строганов, Пьяццолла.

I отделение:

И.-С. Бах (1685-1750) Токката, адажио и фуга BWV 564 для органа

И.-С. Бах (1685-1750) Соната для виолы да гамба и клавесина g-moll, BWV 1029. В переложении для фагота и органа 1. Vivace 2. Adagio 3. Allegro

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) Вариации «The harmonious Blacksmith» из клавирной сюиты E-dur, HWV 430

Антонио Вивальди (1678-1741) Концерт для скрипки и виолончели с оркестром F-dur Переложение для гобоя, фагота и органа 1. Allegro 2. Largo 3. Vivace

II отделение:

Гастон Литез (1909-1991) Диптих для гобоя и органа 1. Andantino 2. Scherzo

П. Дюка-Ф. Строганов «Ученик чародея» Симфоническая поэма в переложени для органа

Доменико Циполи (1688-1726) Адажио для гобоя, фагота и органа

Федор Строганов (1968) “Колокола святой Женевьевы” для органа соло

Федор Строганов (1968) Импровизация на заданную тему Астор Пьяццолла (1921-1992)

Танго “Осень” из цикла “Времена года в Буэнос-Айресе”