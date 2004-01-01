Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции

Выставочный проект подготовлен Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), Городским историко-краеведческим музеем г. Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей г. Мурманска.

Выставка рассказывает о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, боевых действиях на морском и приморском направлениях, значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

На выставке представлены образцы советского и немецкого холодного и огнестрельного оружия, формы одежды, знаки различия, предметы повседневного быта воинов-североморцев, документы, фотографии. Среди уникальных предметов - фуражка повседневная, портсигар командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко, бескозырка Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова, трубка курительная Дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова, шкатулка сувенирная, принадлежавшая дважды Герою Советского Союза Александру Осиповичу Шабалину.