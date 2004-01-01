Devotees
Концерт трибьют-группы из г. Полярные Зори
Концерт трибьют-группы из г. Полярные Зори
Группа была образована в 2013 г. двумя братьями как электронный проект с незамысловатыми электро-поп треками. В этот же год появился еще один участник проекта. Он занял место основного вокалиста, после чего было выбрано направление трибьют-группы «Depeche Mode».
В 2014 г под названием «My Secret Garden» состоялось первое выступление, которое дало дальнейший толчок для продолжения проекта. Уже в 2016 г проект пополнился вторым вокалистом и приобрел сегодняшнее название «Devotees».
За четыре года проекта в репертуаре появилось более 30 песен, а студийный сетап пополнился синтезаторами 80-х годов для получения оригинального звучания Depeche Mode. Концепция «Devotees» направленна на олицетворение духа 80-х и 90-х. На их концертах часто звучат песни этих лет, которые никогда или редко исполнялись самими «Depeche Mode».
Проект «Devotees» прежде всего для слушателей и преданных фанатов «Depeche Mode».
Состав проекта:
Роман Дербенев (Вокал)
Олег Чешин (Клавиши)
Андрей Елкин (Клавиши)
Таня Чешина (Вокал, Бэк вокал)
Дмитрий Швед (Фотограф/DJ/Функции организатора)
500 р.
Резерв столов: 70-70-42
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