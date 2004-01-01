Ограничения: 21+

Группа была образована в 2013 г. двумя братьями как электронный проект с незамысловатыми электро-поп треками. В этот же год появился еще один участник проекта. Он занял место основного вокалиста, после чего было выбрано направление трибьют-группы «Depeche Mode».

В 2014 г под названием «My Secret Garden» состоялось первое выступление, которое дало дальнейший толчок для продолжения проекта. Уже в 2016 г проект пополнился вторым вокалистом и приобрел сегодняшнее название «Devotees».

За четыре года проекта в репертуаре появилось более 30 песен, а студийный сетап пополнился синтезаторами 80-х годов для получения оригинального звучания Depeche Mode. Концепция «Devotees» направленна на олицетворение духа 80-х и 90-х. На их концертах часто звучат песни этих лет, которые никогда или редко исполнялись самими «Depeche Mode».

Проект «Devotees» прежде всего для слушателей и преданных фанатов «Depeche Mode».

Состав проекта:

Роман Дербенев (Вокал)

Олег Чешин (Клавиши)

Андрей Елкин (Клавиши)

Таня Чешина (Вокал, Бэк вокал)

Дмитрий Швед (Фотограф/DJ/Функции организатора)