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Девичник в Пабе

Международный женский день в «Пинте»!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Паб «Пинта» приглашает очаровательных дам и их близких в гости, чтобы от всей души поздравить вас с женским днем и порадовать яркими сюрпризами от наших партнеров!

В гостях только самые красивые, великолепные, элегантные и шикарные гостьи!

Для прекрасных дам комплименты от шеф-повара и, конечно, яркая праздничная программа от мужской части нашей арт-группы!

Пинта
8 марта
Цены

Вход свободный

Бронь столов по телефону: 45-24-95

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