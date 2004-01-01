Девичник в Пабе
Международный женский день в «Пинте»!
Паб «Пинта» приглашает очаровательных дам и их близких в гости, чтобы от всей души поздравить вас с женским днем и порадовать яркими сюрпризами от наших партнеров!
В гостях только самые красивые, великолепные, элегантные и шикарные гостьи!
Для прекрасных дам комплименты от шеф-повара и, конечно, яркая праздничная программа от мужской части нашей арт-группы!
Вход свободный
Бронь столов по телефону: 45-24-95
Международный женский день в «Пинте»!
Специальный гость - Dj Antonio!