Девичник в Пабе

Международный женский день в «Пинте»!

Ограничения: 18+

Паб «Пинта» приглашает очаровательных дам и их близких в гости, чтобы от всей души поздравить вас с женским днем и порадовать яркими сюрпризами от наших партнеров!

В гостях только самые красивые, великолепные, элегантные и шикарные гостьи!

Для прекрасных дам комплименты от шеф-повара и, конечно, яркая праздничная программа от мужской части нашей арт-группы!