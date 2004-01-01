Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова приглашает мальчишек, девчонок, мам, пап, бабушек и дедушек на игровую развлекательную программу «Детство – это мир и радость». Вместе с детскими творческими коллективами гости областной «Кировки» отправятся в увлекательное путешествие в край загадок и чудес, где их ждут веселые песни, зажигательные танцы. интересные игры, познавательные викторины и множество положительных эмоций.