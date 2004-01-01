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Детский хоккей

Детский турнир на приз Ледового дворца

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События: Спорт, Соревнование.

В турнире примут участие спортсмены 2008-2010 годов рождения. В хоккейном противостоянии сойдутся 13 команд из 6 городов Мурманской области.

Церемония торжественного открытия состоится в Ледовом дворце. Развлекательная программа, призы и подарки для участников и зрителей.

Организатором турнира является Государственное областное унитарное предприятия «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Ледовый Дворец Спорта
30 ноября
12:50
1 декабря
15:15
Цены

Вход свободный

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