Детский хоккей

В турнире примут участие спортсмены 2008-2010 годов рождения. В хоккейном противостоянии сойдутся 13 команд из 6 городов Мурманской области.

Церемония торжественного открытия состоится в Ледовом дворце. Развлекательная программа, призы и подарки для участников и зрителей.

Организатором турнира является Государственное областное унитарное предприятия «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.