Детские «хочушки» и что с ними делать
Мастер класс для родителей
Мастер класс для родителей
Как часто мы слышим от детей «Купи!», «Хочу вот это!», «Сделай так...!» и наоборот «Не хочу!», «Не буду!»?
Как часто желания детей не совпадают с нашими возможностями и реальностью нашей жизни?
Что делать в ситуациях, когда совместить детское «хочу» и взрослое «могу» практически невозможно?
Как сохранить благоразумие и спокойствие, особенно когда любимое чадо наотрез отказывается выполнять свои обязанности и постоянно забывает свои обещания? Как выстоять и не сорваться?
Как научиться договариваться с ребенком, не обманывая и не подрывая доверие друг друга?
Обо всех этих вопросах и возможных решениях мы расскажем на нашем мастер-классе
Ведущие: Наталья Гайнутдинова и Елена Шовина (психологи «Жизнь 2.0»)
Место проведения: пр. Ленина, д.63 (детский центр «Мамин лучик»)
Вход свободный
Запись по телефону: 8 (921) 273-54-43