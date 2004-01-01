Детские «хочушки» и что с ними делать

Как часто мы слышим от детей «Купи!», «Хочу вот это!», «Сделай так...!» и наоборот «Не хочу!», «Не буду!»?

Как часто желания детей не совпадают с нашими возможностями и реальностью нашей жизни?

Что делать в ситуациях, когда совместить детское «хочу» и взрослое «могу» практически невозможно?

Как сохранить благоразумие и спокойствие, особенно когда любимое чадо наотрез отказывается выполнять свои обязанности и постоянно забывает свои обещания? Как выстоять и не сорваться?

Как научиться договариваться с ребенком, не обманывая и не подрывая доверие друг друга?

Обо всех этих вопросах и возможных решениях мы расскажем на нашем мастер-классе

Ведущие: Наталья Гайнутдинова и Елена Шовина (психологи «Жизнь 2.0»)

Место проведения: пр. Ленина, д.63 (детский центр «Мамин лучик»)