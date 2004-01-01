Дети войны

Музыкальный короткометражный фильм, в котором современные школьники Мурманска сыграли детей военного времени.

Инициатором и главной движущей силой проекта стал мурманчанин Руслан Мавлютов – музыкант известной группы «Нереида». В съемках приняли участие более 60 детей - от 1 года до 17 лет, а также участники военно-исторического клуба «Заполярный рубеж». Действие клипа происходит в прифронтовом Мурманске. Помимо материала, отснятого участниками проекта, в ленте используются архивные кадры военного Мурманска. Фильм посвящается не только тем, кто пережил Великую Отечественную войну, но и юным жертвам современных войн.

На презентации авторы проекта расскажут о том, как появилась идея снять фильм, как проходили съемки, с какими трудностями им пришлось столкнуться, как юные артисты вживались в образы, а также ответят на вопросы зрителей.

В этот же день состоятся свободные кинопоказы по расписанию: