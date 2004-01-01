Дети - цветы жизни!

Международный день защиты детей отмечается во всем мире с 1950 года. Эта дата, прежде всего, напоминание обществу о необходимости соблюдения прав ребенка на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия. ООН создала специальный фонд для помощи детям по всем аспектам детского здоровья. В 1998 году России принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В 2009 г. Указом Президента России был учрежден Институт уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

На выставке представлена литература о защите прав детей, о семейной политике России, о государственной и социальной поддержке семьи.

Особый интерес представляют статьи в журналах, посвященные проблемам усыновления детей в России и по устройству их в приемные семьи; профессиональные советы психологов и педагогов по проблемам семейного воспитания. Информационно-аналитические материалы «О положении детей и семей, имеющих детей в Мурманской области…» ответят на вопросы, как обстоят дела с защитой прав детей в Заполярье.

Разнообразные журналы предложат интересные сценарии, конкурсы, игры для проведения детских праздников.