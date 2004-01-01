Дети и война

22 июня 77 лет назад началась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Памятная дата напоминает нам о всех погибших в боях, умерших в тылу от голода и лишений.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны. Учащиеся школ собирали черный и цветной металлолом, лекарственные растения, теплые вещи и подарки для Красной Армии, разбивали школьные огороды, работали на субботниках и воскресниках, помогали обслуживать раненых в госпиталях, устраивали для них концерты и спектакли. Среди учащейся молодежи проходили целевые сборы средств для строительства военной техники, помощи детям фронтовиков и сиротам, подписки государственных займов, распространение денежно-вещевой лотереи. В школах продолжалась работа оборонно-физкультурных кружков и секций. Учащиеся школ массово сдавали нормы на получение значков «Ворошиловский стрелок», «Готов к ПВХО», «Готов к санитарной обороне СССР», «Будь готов к труду и обороне».

Посетители увидят фотографии, плакаты и документы, которые повествуют о тяготах тяжелой тыловой работы, детской беспризорности и других явлениях суровых лет войны.