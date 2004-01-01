Деревенские зарисовки

Выставка проходит в рамках проекта «Открытая площадка», организованного Мурманским областным краеведческим музеем. Данный проект призван объединить людей, любящих свой край.

Выставка представляет авторские работы Алексея Щукина, сделанные в 2012-2013 гг. Автограф запечатлел быт и жизнь деревень Кирилловского района Вологодской области Атмосферу своих фотокартин он описывает так: «Здесь всегда тихо. Так тихо, что слышно, как капли дождя рассыпаются по оконному стеклу и мурлычет кошка на руках бабули. Здесь всегда тепло, как у русской печи, так и на солнечном лугу. Здесь всё наполнено невероятной свежестью и чистотой, а запах грозы сменяется запахом свежескошенной травы, а потом – тонким ароматом пирогов, доносящегося из открытого окна деревянного дома. И всё это – деревня». Легкие наброски деревенских мотивов в работах фотографа Алексея Щукина, скрывают за собой глубокие истории в каждом кадре. Кто-то унесется в далекое детство, кто-то захочет поскорее навестить своих стариков в деревне, но каждый найдет на этой выставке что-то свое, родное и близкое.