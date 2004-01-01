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Денис Михайлов

Концерт одного из лучших рок-вокалистов страны

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События: Концерты.

Приглашаем на сольный акустический концерт одного из лучших рок-вокалистов страны, Дениса Михайлова, в честь юбилея группы Обе-Рек и выхода альбома «Сердце»!

15-летие бывает раз в жизни – отметь его вместе с создателем группы! Тебя ждет взрыв волшебства гитарной музыки и тексты для интеллектуалов, философия и любовь! Ты не только побалуешь себя лучшими хитами за 15 лет, но и в числе первых услышишь песни из нового альбома в акустических аранжировках!

Стань свидетелем того, как рождается история! Подари себе сказочный вечер – ты заслужил!

Rock'n'Roll music bar
6 февраля
20:00
Цены

Купить электронный билет

Информация по телефону: 25-75-75

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