Мурманская областная научная библиотека приглашает старшеклассников, студентов, преподавателей и родителей на День знаний.

Для всех желающих будут проведены экскурсии по библиотеке, на которых специалисты расскажут о возможностях главного информационного центра региона, а также покажут необычные арт-объекты библиотеки. Посетителей ждет неформальная краеведческая экскурсия «Посмотри на город сверху», которая позволит с необычного ракурса увидеть городские достопримечательности и узнать интересные факты из их истории.

Специалисты расскажут об услугах библиотеки, в том числе о тех, которые можно получить удалено через сайт. Все желающие смогут обучиться поиску в электронном каталоге и электронных библиотечных системах, узнать о возможностях электронного абонемента и цифровой библиотеки «Кольский Север».

Познавательная программа «В мире заповедной природы» познакомит с изданиями о природных объектах и экологии нашего региона, фотовыставкой «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», вопросами экологической викторины.

В отделах и залах библиотеки будут работать выставки изданий, посвященные среднему и высшему образованию, значимым историческим датам, фотовыставки и выставка творческих работ студии «Артишок».

Приятным сюрпризом для участников Дня знаний станут буклеты и брошюры о культуре, искусстве и традициях зарубежных стран, которые можно будет получить в подарок.