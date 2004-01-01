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День знаний – шаг в будущее

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События: Выставки.

День знаний – это праздник для школьников, студентов, преподавателей, учителей и родителей. Первые дни в школе – непростые для каждого ребенка. От того, каким будет период адаптации, зависит дальнейшее отношение к процессу обучения и его успехи. Как сделать переход на новую ступень развития спокойным и безболезненным, как сделать путешествие в мир знаний увлекательным, преодолеть сложный период в жизни ребёнка расскажут издания из фонда библиотеки.

Преподавателям будут полезны статьи с обсуждением профессиональных проблем, разработками классных часов, советами психологов и педагогов по индивидуальной работе с детьми.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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