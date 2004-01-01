День знаний – праздник во все времена

1 сентября, по сложившейся традиции, мы празднуем День знаний. Можно с уверенностью утверждать – это праздник, который всегда с нами: его отмечают школьники, учителя, студенты, преподаватели и те, кто когда-либо был причастен к процессу образования и обучения – то есть вся страна.

Во времена Советского Союза праздник 1 сентября – День знаний, отмечался очень торжественно. Праздничная линейка – главное событие дня. На линейке происходил вынос красного знамени под пионерский горн, все дети приветствовали знамя поднятием руки в салюте. Особенно чествовались первоклассники. Им непременно дарили подарки – наборы первоклассника. Этот день остается праздничным и в современной России. Он и сегодня не является учебным днем. По устоявшейся традиции в День знаний проводится торжественная линейка, которая заканчивается Первым звонком. Как и много лет назад особое внимание на празднике первоклассникам, так же, как и раньше, дети приходят в новенькой одежде и с букетами цветов.

Выставка вернёт в школьные годы тех посетителей, которые уже закончили школу, и расскажет, как начинался учебный год много лет назад тем гостям музея, которые только начинают свой путь к знаниям!