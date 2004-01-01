Веселый семейный праздник в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

День защиты детей

Приглашаем всех на веселый семейный праздник, посвященный Международному дню защиты детей!

Вас ждут:

интеллектуальные игры, посвящённые истории Международного дня защиты детей

литературные загадки

игры и танцы с любимыми персонажами

викторины

эстафеты

конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето»

акция юных цветоводов «Аленький цветочек»

территория книжных историй

Программа праздника:

11:00-14:00 – Акция «Солнышко в ладошке»

11:00-15:00 – Игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся»

12:00-13:00 – Праздничная игровая программа «На большом воздушном шаре»