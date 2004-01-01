День защиты детей
Веселый семейный праздник в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
Веселый семейный праздник в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
Приглашаем всех на веселый семейный праздник, посвященный Международному дню защиты детей!
Вас ждут:
Программа праздника:
11:00-14:00 – Акция «Солнышко в ладошке»
11:00-15:00 – Игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся»
12:00-13:00 – Праздничная игровая программа «На большом воздушном шаре»
Справки по телефону: 44-56-76