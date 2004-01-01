142869

День защиты детей

Веселый семейный праздник в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

0
Я иду
Ваша оценка
События: Детские праздники.

Приглашаем всех на веселый семейный праздник, посвященный Международному дню защиты детей!

Вас ждут:

  • интеллектуальные игры, посвящённые истории Международного дня защиты детей
  • литературные загадки
  • игры и танцы с любимыми персонажами
  • викторины
  • эстафеты
  • конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето»
  • акция юных цветоводов «Аленький цветочек»
  • территория книжных историй

Программа праздника: 

11:00-14:00 – Акция «Солнышко в ладошке»

11:00-15:00 – Игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся»

12:00-13:00 – Праздничная игровая программа «На большом воздушном шаре»

Цены

Справки по телефону: 44-56-76

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?