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День защитника Отечества

Отмечаем праздник на катке

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События: Спорт, Праздники.

Стадион Строитель приглашает 23 февраля отпраздновать вместе День защитника Отечества.

Вас ждут розыгрыши призов и подарков, полоса препятствий, площадка «Лазертаг», праздничная фотозона, конкурсы, выступление артистов, яркий флэш-моб, ростовые куклы и много хорошего настроения.

Взрослые и самые активные посетители катка смогут принять участие в розыгрыше SPA пакета VIP «Антистресс» от комплекса Громада.

Стадион «Строитель»
23 февраля
18:00 - 22:00

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