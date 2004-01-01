Стадион Строитель приглашает 23 февраля отпраздновать вместе День защитника Отечества.

Вас ждут розыгрыши призов и подарков, полоса препятствий, площадка «Лазертаг», праздничная фотозона, конкурсы, выступление артистов, яркий флэш-моб, ростовые куклы и много хорошего настроения.

Взрослые и самые активные посетители катка смогут принять участие в розыгрыше SPA пакета VIP «Антистресс» от комплекса Громада.