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День защитника Отечества

Праздничный концерт

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События: Концерты.

В концертной программе примут участие коллективы областного Дворца культуры и Мурманской области: Снежногорска, Североморска и Оленегорска.

Ансамбль североморского кадетского корпуса исполнит произведение «Моя армия самая сильная». Ансамбль танца «Сполохи» подарит зрителям хореографические композиции «Лихие моряки» и «Казачий пляс», фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песню «Мурманскому Алеше», а ансамбль народной песни «Любава» - «Казаки на Берлине».

Кроме того, на концерте выступят мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и снежногорский «Шарм», вокальный ансамбль «Новые звезды», оленегорские группа «Космос» и мужской ансамбль «Русь», а также североморский вокальный ансамбль «Прямая связь».

ДК им. С.М. Кирова
22 февраля
18:30
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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