День защитника Отечества

В концертной программе примут участие коллективы областного Дворца культуры и Мурманской области: Снежногорска, Североморска и Оленегорска.

Ансамбль североморского кадетского корпуса исполнит произведение «Моя армия самая сильная». Ансамбль танца «Сполохи» подарит зрителям хореографические композиции «Лихие моряки» и «Казачий пляс», фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песню «Мурманскому Алеше», а ансамбль народной песни «Любава» - «Казаки на Берлине».

Кроме того, на концерте выступят мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и снежногорский «Шарм», вокальный ансамбль «Новые звезды», оленегорские группа «Космос» и мужской ансамбль «Русь», а также североморский вокальный ансамбль «Прямая связь».