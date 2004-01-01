День Всех Влюблённых
Самый романтичный вечер февраля в «М-Клуб»
Мы приглашаем Вас провести романтический ужин в «М-Клуб»!
В программе вечера «меню соблазна» и розыгрыш суперпризов:
Сертификат на 20 000 рублей от Сети Ювелирных салонов «САМОРОДОК»
Романтические выходные в номере «Свадебный Люкс» конгресс-отеля «Меридиан»
А также призы от партнёров - салона тайского массажа «ВайТай» и Студии красоты «Путь к Совершенству»
Вас ждет самая романтичная живая музыка, море цветов и хорошего вина!
Подробная информация по телефону: 288-800, 288-751
Вечеринка от компании UltraMedia в Dj Bar Garin!
Ночь, посвященная музыке