День Всех Влюблённых

Ограничения: 18+

Мы приглашаем Вас провести романтический ужин в «М-Клуб»!

В программе вечера «меню соблазна» и розыгрыш суперпризов:

Сертификат на 20 000 рублей от Сети Ювелирных салонов «САМОРОДОК»

Романтические выходные в номере «Свадебный Люкс» конгресс-отеля «Меридиан»

А также призы от партнёров - салона тайского массажа «ВайТай» и Студии красоты «Путь к Совершенству»

Вас ждет самая романтичная живая музыка, море цветов и хорошего вина!