130710

День Всех Влюблённых

Самый романтичный вечер февраля в «М-Клуб»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Мы приглашаем Вас провести романтический ужин в «М-Клуб»!

В программе вечера «меню соблазна» и розыгрыш суперпризов:

Сертификат на 20 000 рублей от Сети Ювелирных салонов «САМОРОДОК»

Романтические выходные в номере «Свадебный Люкс» конгресс-отеля «Меридиан»

А также призы от партнёров - салона тайского массажа «ВайТай» и Студии красоты «Путь к Совершенству»

Вас ждет самая романтичная живая музыка, море цветов и хорошего вина!

Цены

Подробная информация по телефону: 288-800, 288-751

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?