Празднование Международного дня театра в ДК им. С.М.Кирова

В рамках празднования Года театра в России состоится акция «День театра», посвященная Международному дню театра. В этот раз всемирный праздник имеет для России особое значение, ведь в соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра.

В этот день под эгидой Года театра во всех регионах пройдут масштабные праздничные события. Не осталась в стороне и Мурманская область. С утра до вечера на базе Мурманского областного дворца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова будут работать площадки, организованные сотрудниками областных учреждений.

Программа:

Зрительный зал

10:30-12:30 – спектакль «Золотой ключик» по пьесе Н.ШуваловаМурманского областного театра кукол.

19:00-20:30 – закрытие акции «День в театре» спектакль «Бедность не порок» по пьесе А.Н. Островского

Мурманского областного драматического театра.

Фойе зрительного зала (1 этаж)

10:30-21:00 – фотовыставка «Мурман театральный» Мурманского областного краеведческого музея.

14:00-16:00 – театрализованное игровое представление для детей и родителей «Книги + Куклы + Дети = Театр в библиотеке» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

14:30-17:00 – «Свободный микрофон».

14:30-16:00 – читаем прозу, стихи, монологи вместе с народным самодеятельным коллективов драматическим театром «Комедиограф» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16:00-17:00 – «Монологи о любви» (читаем прозаические и поэтические отрывки) Детской театральной школы города Мурманска.

Танцевальный зал

11:00-11:45 – квест «Тайна театральной маски» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Фойе фестивального зала (1 этаж)

13:00-14:00 – мастер-класс «Театральный грим» Детской театральной школы города Мурманска

13:00-19:00 – выставка аудио-спектаклей для слепых и слабовидящих и тифлооборудования для прослушивания спектаклей «Театр у микрофона» Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

16:00-18:00 – мастер-класс «Театральный грим» Детской театральной школы города Мурманска

Фойе (1 этаж)

13:00-19:00 – выставка театрального реквизита, костюмов и декораций «#САМОдеятельность» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Детской театральной школы города Мурманска.

13:30-19:00 – фотозоны «Лучшее театральное селфи» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Фестивальный зал

14:00-14:15 – открытие акции «День театра»

14:20-19:30 – «Театральный десант»

14:20-15:20 – концертная программа «По страницам оперы и оперетты» народного самодеятельного коллектива ансамбль солистов «Орфей», г. Мурманск.

15:25-16:50 – импровизационная программа «Выкрутасы» Арктического театра, г. Мурманск.

17:10-18:10 – спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» Свободной ТеатральнойКомпании ЗАТО ТЕАТР, г. Североморск.

18:30-19:30 – поэтический спектакль по произведениям Анны Ахматовой «Простить себя» народного самодеятельного коллектива драматический театр «Апельсин», ЗАТО Александровск г. Гаджиево

Малая гостиная

14:20-15:00 – «Театральная коллекция» презентация новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север» Мурманской областной универсальной научной библиотеки.

16:00-19:00 – творческая лаборатория «ШАР» (школа актера и режиссёра).

16:00-16:30 – «Театральная гостиная» Рассказы А.П. Чехова читает артист Мурманского областного драматического театра Владимир Вагайцев.

16:30-17:00 – «Театральная песня» Песни о театре поют участники народного самодеятельного коллектива клуб авторской песни «Пять углов».

17:00-18:00 – «Театральная мафия» Играем вместе с театром «Комедиограф».

18:00-19:00 – «Гимнастика чувств и основы техники сценической речи» мастер-класс актёра Драматического театра Северного флота Александра Титовского.

Голубая гостиная (3 этаж)

16:00-17:00 – спектакль«Медведь» по пьесе А. П. ЧеховаДраматического театра Северного флота.

17:10-18.10 – спектакль «Кто сказал: «Мяу?» по пьесе В. Сутееваи мастер-класс«Театр для самых маленьких» Мурманского областного театра кукол.