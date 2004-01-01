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День танца

Отмечаем Международный праздник в мурмнаской научке

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События: Акции, Мастер-класс.

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1982 году, а дату праздника предложил выдающийся русский танцовщик, педагог и хореограф Петр Гусев. В этот день весь танцующий мир отмечает свой профессиональный праздник – театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие профессиональные и самодеятельные артисты.

В программе Дня танца в Областной научной библиотеке выступления и мастер-классы Мурманской студии исторических танцев и Студии народного европейского танца «Пустошь», национальный танец от общественной организации «Азия». Посетители увидят фильм-концерт «Ансамбль «Березка» и познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, посвященной танцевальному искусству.

В завершении программы все желающие смогут потанцевать под любимую музыку.

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