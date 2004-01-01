Мурманский арктический государственный университет готовится к Дню Святой Люсии. Всех, кто любит историю, красивые народные традиции, хоровое пение, интеллектуальные игры, кто неравнодушен к культуре наших соседей по Баренц-региону мы ждем в главном корпусе университета по адресу: ул. Капитана Егорова, д. 15, 4 этаж, актовый зал (возрастное ограничение 6+).

День святой Люсии – праздник, отмечаемый в католических и протестантских странах. Его традиции уходят своими корнями глубоко в историю. Люсия олицетворяет собой символ поворота солнца к весне. Ее имя в переводе с латыни означает «свет».

Свою нынешнюю форму праздник приобрел в ХХ веке. Люсию выбирают из девушек. Она наряжается в длинное белое платье с красным шелковым поясом. На ее голове – корона с пятью свечами. Люсию сопровождает свита из девушек и звездных мальчиков. Она угощает всех горячими напитками, выпечкой и особыми булочками с шафраном, которые называются lussekatter(«люссекаттер»).