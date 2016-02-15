День святого Валентина

Ограничения: 18+

Эликсир любви от шеф-бармена поможет скромняшкам раскрепоститься и уверенней чувствовать себя на танцполе и в разговоре с противоположным полом.

Очаровательные go-go будут создавать танцевальное настроение.

XENO, Gabur и Deep Touch, Tanitsoy & Dima Burenin заставят танцевать в атмосфере любви и нежности до самого утра.

Добро пожаловать на абсолютно новый танцпол в центре векового города.