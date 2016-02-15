147409

День святого Валентина

Отмечаем самый романтичный праздник в Okean hall!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Эликсир любви от шеф-бармена поможет скромняшкам раскрепоститься и уверенней чувствовать себя на танцполе и в разговоре с противоположным полом.

Очаровательные go-go будут создавать танцевальное настроение.

XENO, Gabur и Deep Touch, Tanitsoy & Dima Burenin заставят танцевать в атмосфере любви и нежности до самого утра.

Добро пожаловать на абсолютно новый танцпол в центре векового города.

Okean Hall
15 февраля
16 февраля
Цены

Информация по телефону 288-789

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?