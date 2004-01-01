День студента
Празднуем с пользой для здоровья!
Празднуем с пользой для здоровья!
Эх с горы, да с горочки, прокатиться на саночках!
Друзья, остаются считанные дни до весёлого, зимнего и молодёжного праздника! И мы, #Молодёжь51, приглашаем тебя отметить его вместе с нами – ярко, весело и с пользой для здоровья на открытом воздухе в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»!
И что же мы будем делать?
Будем кататься на ледянках, ватрушках и всём, что скользит по хрустящему снегу!
Будем танцевать, устраивать конкурсы, разыгрывать подарки и многое другое!
Подробная информация по телефону: 25-03-87
Региональные соревнования по хоккею среди юниоров
Первенство СЗФО по художественной гимнастике