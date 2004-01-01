День студента

Ограничения: 14+

Эх с горы, да с горочки, прокатиться на саночках!

Друзья, остаются считанные дни до весёлого, зимнего и молодёжного праздника! И мы, #Молодёжь51, приглашаем тебя отметить его вместе с нами – ярко, весело и с пользой для здоровья на открытом воздухе в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»!

И что же мы будем делать?

Будем кататься на ледянках, ватрушках и всём, что скользит по хрустящему снегу!

Будем танцевать, устраивать конкурсы, разыгрывать подарки и многое другое!