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День студента

Празднуем с пользой для здоровья!

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Ограничения: 14+
События: Спорт, Праздники.

Эх с горы, да с горочки, прокатиться на саночках!
Друзья, остаются считанные дни до весёлого, зимнего и молодёжного праздника! И мы, #Молодёжь51, приглашаем тебя отметить его вместе с нами – ярко, весело и с пользой для здоровья на открытом воздухе в центре отдыха и туризма «Огни Мурманска»!

И что же мы будем делать?

Будем кататься на ледянках, ватрушках и всём, что скользит по хрустящему снегу!
Будем танцевать, устраивать конкурсы, разыгрывать подарки и многое другое!

Огни Мурманска
26 января
16:00 - 18:00
26 января
16:00 - 18:00
Цены

Подробная информация по телефону: 25-03-87

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