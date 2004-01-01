Ежегодно, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры. Именно нашей стране святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся и в настоящее время. Мало кто знает, что Мурманск стал первой столицей этого большого праздника, возрожденного в Кольском Заполярье в 1986 году.

Накануне состоятся митинг и возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова.

24 мая в 10.30 на площади Первоучителей (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) пройдут возжигание свечи и торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 12.00 в рамках праздника состоится шествие учащихся, интеллигенции и участников конкурса детской рукописной книги от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей.

В 12.15 историки, литераторы, учителя, победители конкурсов, школьники, молодёжь и коллективы художественной самодеятельности примут участие в празднике «Слово».

В этот же день в 13.00 в Зрительном зале Дворца культуры (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдет праздничный концерт хоровой музыки. Жителям и гостям города будут представлены лучшие номера хоровых коллективов детских школ искусств Мурманской области и Мурманского колледжа искусств.