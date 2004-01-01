143526

День семьи, любви и верности

Отмечаем всероссийский праздник в ТРК «Мурманск Молл»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Праздники, Концерты.

8 июля - Всероссийский день Семьи, Любви и Верности!

Это чистый и светлый праздник, подразумевающий, что семья является самым большим счастьем для любого человека.

Приглашаем вас на празднование этого прекрасного дня!

Вас ожидает увлекательно-развлекательная программа от наших центров, розыгрыши призов от партнёров мероприятия и, конечно же, подарки!

Отличный повод провести этот день с любимыми - ярко, весело и, главное, вместе!￼

Собирай свою семью, своих друзей, их семьи и приходи!

Место проведения: ТРК «Мурманск Молл» на 1-ом этаже у фонтана.

ТРК «Мурманск Молл»
8 июля
15:30 - 18:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?