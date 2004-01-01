День семьи, любви и верности

8 июля - Всероссийский день Семьи, Любви и Верности!

Это чистый и светлый праздник, подразумевающий, что семья является самым большим счастьем для любого человека.

Приглашаем вас на празднование этого прекрасного дня!

Вас ожидает увлекательно-развлекательная программа от наших центров, розыгрыши призов от партнёров мероприятия и, конечно же, подарки!

Отличный повод провести этот день с любимыми - ярко, весело и, главное, вместе!￼

Собирай свою семью, своих друзей, их семьи и приходи!

Место проведения: ТРК «Мурманск Молл» на 1-ом этаже у фонтана.