День семьи, любви и верности
Отмечаем всероссийский праздник в ТРК «Мурманск Молл»
Отмечаем всероссийский праздник в ТРК «Мурманск Молл»
8 июля - Всероссийский день Семьи, Любви и Верности!
Это чистый и светлый праздник, подразумевающий, что семья является самым большим счастьем для любого человека.
Приглашаем вас на празднование этого прекрасного дня!
Вас ожидает увлекательно-развлекательная программа от наших центров, розыгрыши призов от партнёров мероприятия и, конечно же, подарки!
Отличный повод провести этот день с любимыми - ярко, весело и, главное, вместе!￼
Собирай свою семью, своих друзей, их семьи и приходи!
Место проведения: ТРК «Мурманск Молл» на 1-ом этаже у фонтана.
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