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День семьи, любви и верности

Областной праздник

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События: Концерты, Праздники.

В Фестивальном зале Дворца состоится центральное событие праздника - чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия -  семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.

В концертной  программе прозвучат песни «Ради счастья», «Гимн семьи», «Ты и я» в исполнении  студии эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ювента» станцует  «Вальс», а в тематической подборке  Андрея Щербакова зрители услышат песни о любви, семье и верности.

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