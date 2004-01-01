День семьи, любви и верности

В Фестивальном зале Дворца состоится центральное событие праздника - чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.

В концертной программе прозвучат песни «Ради счастья», «Гимн семьи», «Ты и я» в исполнении студии эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ювента» станцует «Вальс», а в тематической подборке Андрея Щербакова зрители услышат песни о любви, семье и верности.