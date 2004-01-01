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День семейного чтения

Увлекательная программа для детей и родителей

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События: Детские праздники, Мастер-класс, Творческие вечера.

Вас ждут мастер-классы по скорочтению, оригами и составлению родословного древа семьи, экскурсии по лабиринтам книгохранения, консультации специалистов.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Книжкина биография». В экспозиции будут представлены редкие, уникальные издания из домашних библиотек северян.

Вниманию заботливых родителей будет представлен обзор литературных новинок для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также рекомендации специалиста по развитию речи и памяти. Фанаты детективов и фэнтези, ценители юмористического направления в литературе и просто любители чтения услышат советы настоящих профессионалов.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в популярной командной развлекательной игре – квизе «Книги нашего детства».

Предварительная запись на мастер-классы и квиз ведется в группе

Цены

Программа мероприятия размещена на сайте библиотеки

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