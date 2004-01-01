День семейного чтения

Увлекательная программа для детей и родителей

Вас ждут мастер-классы по скорочтению, оригами и составлению родословного древа семьи, экскурсии по лабиринтам книгохранения, консультации специалистов.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Книжкина биография». В экспозиции будут представлены редкие, уникальные издания из домашних библиотек северян.

Вниманию заботливых родителей будет представлен обзор литературных новинок для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также рекомендации специалиста по развитию речи и памяти. Фанаты детективов и фэнтези, ценители юмористического направления в литературе и просто любители чтения услышат советы настоящих профессионалов.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в популярной командной развлекательной игре – квизе «Книги нашего детства».

Предварительная запись на мастер-классы и квиз ведется в группе