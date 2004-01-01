День семейного чтения
Увлекательная программа для детей и родителей
Увлекательная программа для детей и родителей
Вас ждут мастер-классы по скорочтению, оригами и составлению родословного древа семьи, экскурсии по лабиринтам книгохранения, консультации специалистов.
В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Книжкина биография». В экспозиции будут представлены редкие, уникальные издания из домашних библиотек северян.
Вниманию заботливых родителей будет представлен обзор литературных новинок для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также рекомендации специалиста по развитию речи и памяти. Фанаты детективов и фэнтези, ценители юмористического направления в литературе и просто любители чтения услышат советы настоящих профессионалов.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в популярной командной развлекательной игре – квизе «Книги нашего детства».
Предварительная запись на мастер-классы и квиз ведется в группе
Программа мероприятия размещена на сайте библиотеки