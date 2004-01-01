День с музеем

Для учеников школы пройдет цикл тематических музейных занятий, на которых ребята узнают о природе и истории Кольского края. Детям расскажут о лесных птицах региона и обитателях северных морей, а также о быте поморов и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Программа:

10:00, 12:00 – музейное занятие «Обитатели Баренцева моря»;

11:00 – музейное занятие «Моя любимая мама»;

10:00, 11:00, 12:00 – музейное занятие «Война в Заполярье»;

10:00, 11:00, 12:00 – музейное занятие «Кто такие поморы?».