День Рыбака в Кружке!

Ограничения: 18+

Бригантина

Эй, Моряк! Суши весла! Прибрежная таверна Бригантина отмечает главный праздник города - День Рыбака!

Свежий ром и веселые пляски для настоящих морских волков.

Капитан судна, любимчик дам MC Lodos откупорит первый бочонок.

Команда веселых морячек от dance show «Inside» резвятся на палубе.

Загадочная Нимфа соблазняет одиноких флибустьеров.

Вход с попугаями приветствуется!

Диско на Кольском

Свистать всех на верх! Празднуем День Рыбака! «Промочим горло», «Набьем трюмы» и «отправим на дно» скуку ! Пробудим Дейви Джонса на танцполе.

Черная борода Бальбоа Kochetkoff возглавляет веселье!

Танцы на палубе от веселых русалок - dance show «Inside».

Загадочная Нимфа соблазняет одиноких флибустьеров.

Метаем пиастры и дублоны всю ночь.

Фок-грот-брамсель мне в левое ухо, если будет скучно.