День Рыбака 2017
Традиционный ежегодный городской праздник, специальные гости – «Мамулькин Бэнд» и «Час совы»
Традиционный ежегодный городской праздник, специальные гости – «Мамулькин Бэнд» и «Час совы»
День рыбака – профессиональный праздник рыболовов, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года.
На стадионе для почетных гостей праздника – рыбаков и членов их семей, а также для всех мурманчан подготовлена обширная программа. Видеоряд представит исторический экскурс и расскажет о развитии отрасли, о промысле в Мировом океане и работе на берегу, о передовых капитанах и рыбацких династиях.
Программа мероприятия:
Награждение лучших представителей отрасли ведомственными и региональными наградами.
Конкурсы и розыгрыши, наградой в которых станет продукция местных рыбаков: вяленый ерш, рыбные консервы и т.п.
Насыщенная концертная программа с участием звезд российской эстрады: «Мамулькин Бэнд» (Ярославль) и группы «Час совы» (Тула).
Выступления популярных местных артистов.
В рамках праздника с 10:00 состоится «Рыбная ярмарка», которая предложит северянам свежую охлажденную рыбу - треску. Продажа свежевыловленной рыбы, которую доставят предприятия ассоциации прибрежных рыбопромышлеников и фермерских хозяйства Мурмана, будет организована в торговых точках на верхней и нижней площадках.
Панк-рок фестиваль