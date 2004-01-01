День Рыбака 2017

День рыбака – профессиональный праздник рыболовов, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года.

На стадионе для почетных гостей праздника – рыбаков и членов их семей, а также для всех мурманчан подготовлена обширная программа. Видеоряд представит исторический экскурс и расскажет о развитии отрасли, о промысле в Мировом океане и работе на берегу, о передовых капитанах и рыбацких династиях.

Программа мероприятия:

Награждение лучших представителей отрасли ведомственными и региональными наградами.

Конкурсы и розыгрыши, наградой в которых станет продукция местных рыбаков: вяленый ерш, рыбные консервы и т.п.

Насыщенная концертная программа с участием звезд российской эстрады: «Мамулькин Бэнд» (Ярославль) и группы «Час совы» (Тула).

Выступления популярных местных артистов.

В рамках праздника с 10:00 состоится «Рыбная ярмарка», которая предложит северянам свежую охлажденную рыбу - треску. Продажа свежевыловленной рыбы, которую доставят предприятия ассоциации прибрежных рыбопромышлеников и фермерских хозяйства Мурмана, будет организована в торговых точках на верхней и нижней площадках.