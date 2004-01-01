День рождения!

Место, где вы отмечаете дни рождения, важные события личной и корпоративной жизни, в этот вечер распахнет перед Вами двери, не для того, чтобы принять поздравления, а для того, чтобы в очередной раз подарить праздник вам!

Изо дня в день мы работаем для вас, прислушиваемся к вам и создаём для вас лучшую атмосферу, мы счастливы вместе с вами!

P.S: Предупреждаем, Мы не собираемся останавливаться!

Музыкальные гости праздника: Музыкальное Трио JazzDoIt

В программе:

Праздничный торт

Фото и видео отчёт

Много угощений

Конкурсы и подарки

Увидимся на празднике, друзья!