День рождения!
Праздник в restobar «Хурма»
Место, где вы отмечаете дни рождения, важные события личной и корпоративной жизни, в этот вечер распахнет перед Вами двери, не для того, чтобы принять поздравления, а для того, чтобы в очередной раз подарить праздник вам!
Изо дня в день мы работаем для вас, прислушиваемся к вам и создаём для вас лучшую атмосферу, мы счастливы вместе с вами!
P.S: Предупреждаем, Мы не собираемся останавливаться!
Музыкальные гости праздника: Музыкальное Трио JazzDoIt
В программе:
Праздничный торт
Фото и видео отчёт
Много угощений
Конкурсы и подарки
Увидимся на празднике, друзья!
Резерв & Info: 60-09-60
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