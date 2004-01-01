136272

День рождения!

 Праздник в restobar «Хурма»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Вечеринки.

Место, где вы отмечаете дни рождения, важные события личной и корпоративной жизни, в этот вечер распахнет перед Вами двери, не для того, чтобы принять поздравления, а для того, чтобы в очередной раз подарить праздник вам!

Изо дня в день мы работаем для вас, прислушиваемся к вам и создаём для вас лучшую атмосферу, мы счастливы вместе с вами!

P.S: Предупреждаем, Мы не собираемся останавливаться!

Музыкальные гости праздника: Музыкальное Трио JazzDoIt

В программе:

Праздничный торт
Фото и видео отчёт
Много угощений
Конкурсы и подарки

Увидимся на празднике, друзья!

Хурма
16 сентября
Цены

Резерв & Info: 60-09-60 

Смотрите также

136148136148
00
Симфония вкуса
15 сентября
7 небо

Эногастрономический вечер. Преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» раскроет все секреты вина!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?