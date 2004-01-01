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День рождения Юрия Шевчука

Отпразднуем вместе!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Концерты.

Свои ранние песни Шевчук писал под влиянием отечественных бардов, в первую очередь Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Александра Галича, а также русских поэтов Серебряного века — Осипа Мандельштама, Сергея Есенина и других. Шевчук продолжал развивать тематику песен Высоцкого, за что их до сих пор нередко сравнивают. Основной тематикой творчества Шевчука является гражданственно-патриотическая лирика, призыв к нравственному самосовершенствованию, отказу от насилия и преодолению ненависти, а также социальная сатира и протест. С середины 2000-х также участвовал в российском оппозиционном движении, что отразилось в его творчестве.

Rock'n'Roll music bar
16 мая
21:00
Цены

Всем, кто скажет на входе "Свободным людям - свободный вход!" - вход бесплатный

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