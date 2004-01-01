День рождения Высоцкого

Владимир Семёнович Высоцкий — советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений. Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно), актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (1964—1980).

Владимир Высоцкий сыграл более 20-ти ролей в театре, в том числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» (включая в качестве помощника режиссёра), «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару.

По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина. Опрос, проведённый ФОМ в середине июля 2011 года, продемонстрировал, что, несмотря на снижение интереса к творчеству Высоцкого, абсолютному большинству (98%) россиян знакомо имя «Владимир Высоцкий», а около 70% ответили, что его песни нравятся, и считают его творчество важным явлением отечественной культуры XX века.

В этот вечер для вас выступят:

Сергей Бережной

Дуэт Молчать

Братья Бовыкины