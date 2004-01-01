День рождения поэта в библиотеке

Библиотека приглашает на первую встречу в формате ироничного стендап – шоу.

Главным героем вечера станет Павел Сурнов - молодой поэт, уже успешно зарекомендовавший себя на федеральных литературных форумах, выигравший Всероссийский форум «Осиянное слово» и достойно представивший Мурманск на Всероссийском совещании молодых писателей в Химках и форуме «Паром» в Омске.

Стихотворения Павла Сурнова современны, честны и интересны как формой, так и содержанием. На встрече прозвучит немало стихов в авторском исполнении, но Павел прочтет не только стихи. Он расскажет истории о своем творчестве, поездках на семинары и литературном процессе в формате ироничных, но поучительных стендап-монологов.

А поддержат Павла с монологами-историями о нем и о совместных впечатлениях его коллеги по трио «Северный голос» и творческому объединению «Полярный день» Иван Чернышов, Владимир Победа и Александр Швецов, а также поэт, член Союза писателей России Екатерина Яковлева и писательница Юлия Боднарюк.

С монологами и песнями выступят музыканты, коллеги и друзья Павла. «Предложный падеж» порадует гостей библиотеки авторскими песнями под аккомпанемент цифрового фортепиано, а «самая литературная из музыкальных» группа «Лосины Маршала Потемкина» исполнит веселые песни под гитару.

Гости библиотеки смогут задать вопросы Павлу и его коллегам и, конечно, поздравить его с днем рождения.

Внимание! На мероприятие необходима предварительная регистрация: