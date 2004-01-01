День рождения Пинты!
Любимому пабу 7 лет!
А Вы помните когда мы с Вами танцевали до утра? Когда никто не хотел расходиться? Когда мы отпускали проблемы, приходили в Пинту и просто купались в атмосфере братства? Мы знаем, что никто не забыл свои приключения в Пинте!
Мы приглашаем всех своих друзей! Пинта собирает всех ведущих за время существования паба, ставит полюбившиеся хиты, угощает любимыми блюдами и дарит подарки! Танцуем до утра!
В программе мероприятия:
Парад Ведущих
Настоящий дуэт пабных DJ's
Живая Музыка
Танцы и программа до утра
Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95
Музыкальный джем от ярких коллективов города в lounge-cafe Gray Goose
Встречаем зиму в Пинте!