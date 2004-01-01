Ограничения: 18+

Празднуем День Рождения МегаКружки!

Главный подарок ночи: головокружительные спецэффекты и перформанс от покорителей клубов Лос-Анжелеса, Филадельфии и Майами – команды WILDONES – с их сумасшедшим 3d голографическим шоу! Они изменят пространство и оживят картины, заставляя их танцевать под куполом МегаКружки.

В программе:

самый веселый тир от пейнтбольного клуба «Десятка»

СуперХоккей, межгалактический баскетбол и другие игры

дрессировщик Юлий БесСтрашный со своими «тиграми» и огненным обручем

угощения из детства

На сцене:

блистательный «конферансьё» Александр Синицын щедро раздает подарки

барабанный бит и ослепляющее лазерное шоу от «Ифрит- Production»

венецианский карнавал от шоу группы «Фаворит»

вокальная открытка от неподражаемого проект MARISSE’angels

пикантный торт от МегаСладких девочек

Празднуй день рождения МегаКружки вместе с нами!