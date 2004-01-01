День Рождения МегаКружки
Голографическое 3D шоу!
Празднуем День Рождения МегаКружки!
Главный подарок ночи: головокружительные спецэффекты и перформанс от покорителей клубов Лос-Анжелеса, Филадельфии и Майами – команды WILDONES – с их сумасшедшим 3d голографическим шоу! Они изменят пространство и оживят картины, заставляя их танцевать под куполом МегаКружки.
В программе:
самый веселый тир от пейнтбольного клуба «Десятка»
СуперХоккей, межгалактический баскетбол и другие игры
дрессировщик Юлий БесСтрашный со своими «тиграми» и огненным обручем
угощения из детства
На сцене:
блистательный «конферансьё» Александр Синицын щедро раздает подарки
барабанный бит и ослепляющее лазерное шоу от «Ифрит- Production»
венецианский карнавал от шоу группы «Фаворит»
вокальная открытка от неподражаемого проект MARISSE’angels
пикантный торт от МегаСладких девочек
Празднуй день рождения МегаКружки вместе с нами!
Заказ билетов: 75-00-05