День Рождения Бригантины

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Привет-привет!

Обалдеть, как время летит! Мне уже целых 3 года! Приглашаю всех друзей на свой День Рождения!

Я уже все придумала – устрою настоящий парк развлечений! Пригласила клоунов, будут раздавать гостям задания, а Волшебники – вручать эскимо! Всем эскимо! Это не шутки. Устрою аттракцион – Колесо Фортуны –пусть каждому повезет в этот день. Да-да!

Заглянут на праздник и мои подружки – умопомрачительные Marisse'Angels, поздравят жаркими бразильскими танцами. А загадочный Бадри Цаава удивит своими фокусами! А еще будет жонглер, нет, бармен, нет, жонглер... короче, будет крутой флейринг от Андрея Королева. Он покажет, как делаются настоящие коктейли! И, конечно же, торт! Не простой и не золотой, а алкогольный!

Забыла сказать – править моим парком развлечений будет никто иной как сам Кирилл Васильев! Красавчик, правда? Говорят, женат... Ну ладно!

Так что все вспоминайте песенки и стишки про День Рождение – будете поздравлять!