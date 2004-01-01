День российского студенчества

Официально день 25 января стал студенческим праздником в 2005 году, после Указа Президента России В. В. Путина «О Дне российского студенчества». Однако его история уходит далеко в прошлое. 25 января 1755 года, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и этот день стал официальным университетским днем.

Особенно приятно отметить то, что этот праздник является чисто российским, имеет национальные истоки, богатую историю и множество интереснейших традиций.

На выставке представлены книги и периодические издания, которые рассказывают об истории праздника, о том, как отмечали этот день в старину, какие традиции были в дореволюционной Росси и как празднуют его в наше время. Можно познакомиться со сценариями массовых мероприятий, посвященных Татьяниному дню.

Представлены викторины, литературно-музыкальные композиции, турниры, интеллектуальные игры, материалы и методические рекомендации для проведения различных мероприятий, посвященных этому празднику.