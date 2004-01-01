День России

Программа мероприятий

В сквере на ул. Ленинградской в 12:00 начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:

Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей – гиревиков «Потомки Поддубного»)

Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»)

Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив – пазлы)

Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России)

Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары)

На площади Пять углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!»

11:00

Праздничная ярмарка.

«Детский городок» (горки, батуты, электромобили).

Художники раскрасят лица желающих в символику праздника (12:00).

Спортивный проект «Родной двор – родной город».

Музыкальная площадка, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

13:10

Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования».

Шатер-«караоке» (все гости праздника смогут исполнить популярные песни о России).

15:00

Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.

16:30

Исполнение гимна РФ участниками праздника

17:30-19:00

Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

Праздничная дискотека.