День России
Празднование Дня России в городе-герое Мурманске
Празднование Дня России в городе-герое Мурманске
В сквере на ул. Ленинградской в 12:00 начнется интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:
Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей – гиревиков «Потомки Поддубного»)
Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»)
Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив – пазлы)
Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России)
Молодежный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары)
На площади Пять углов пройдет народное гулянье «Я люблю Россию!»
11:00
Праздничная ярмарка.
«Детский городок» (горки, батуты, электромобили).
Художники раскрасят лица желающих в символику праздника (12:00).
Спортивный проект «Родной двор – родной город».
Музыкальная площадка, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.
13:10
Турнир среди участников клубов «Исторического фехтования».
Шатер-«караоке» (все гости праздника смогут исполнить популярные песни о России).
15:00
Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.
16:30
Исполнение гимна РФ участниками праздника
17:30-19:00
Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.
Праздничная дискотека.
Вход свободный
Областной праздник, посвященный 79-летию образования Мурманской области
Праздник колесниц, выступление Битту Маллика, танцы, йога, дегустация ведической кухни и многое другое