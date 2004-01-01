Ребята всего мира отмечают этот праздник, ведь Всемирный день ребенка – это ещё один повод для веселья и улыбок, подарков и хорошего настроения. Коллективы Дворца тоже приготовили сюрприз – творческое поздравление для юных зрителей.

Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и клуб авторской песни «Пять углов» подарят песни о незабываемом детстве, о мечтах взрослых и детей, а также о том, как сделать каждый день интересным и неповторимым.

Всемирный день ребёнка отмечается во многих странах мира, в том числе и в России 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое детство». А в 1989 году, тоже 20 ноября, была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.