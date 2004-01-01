День работника культуры

На сцене актеры театра «Комедиограф» прочтут стихи, ансамбль бального танца «Ювента» подарит номер «Солнечный вальс», а Мурманская областная филармония даст большую концертную программу.

В зале прозвучат поздравительные речи от Губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун, Председателя Мурманской областной Думы Сергея Михайловича Дубового и Председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Борисовича Ершова.

Во время праздничного концерта состоится торжественная церемония вручения Премий Губернатора Мурманской области.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет чествование ветеранов культуры, а также показ фотографий с мероприятий и событий, прошедших в Мурманской области в 2016 году.