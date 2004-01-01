14 марта в России отмечают День православной книги. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 14 марта 1564 года в нашей стране вышла первая печатная книга Ивана Федорова. Областная научная библиотека приглашает мурманчан к участию в программе Дня православной книги.



В 13:00 (зал-искусств,3 этаж) состоится обзор изданий «Основы понимания иконописи». Специалисты библиотеки расскажут о сюжетах священных изображений, цветовой характеристике икон, иконографии Богородицы, представят самые интересные книги по теме.

В 13:30 и в 14:00 будет проведена экскурсия по книгохранению библиотеки. Посетители познакомятся со старопечатными изданиями XVIII-начала XIX веков, православной литературой начала XX века, связанной с императорским Домом Романовых, а также с факсимильным воспроизведением «Остромирова Евангелия» XI века.

В 13:30 (подиум-холл, 4 этаж) будут подведены итоги конкурса сочинений «Недавно я прочел книгу...». Ученики воскресной школы Введенского храма г. Мурманска, прочитав книги о церковных праздниках, житиях святых, издания православных авторов, написали творческие работы. Состоится обсуждение конкурсных работ и награждение победителей. Для участников конкурса состоится экскурсия по выставке редких книг «Православная книга. Связь времен», просмотр мультфильма, созданного школьниками г. Колы «История старца, рассказанная одному послушнику (по мотивам жития Феодорита Кольского)».

В 14:30 (конференц-зал, 3 этаж) пройдет беседа «Библейские притчи». Её проведет кандидат богословских наук, игумен Александр Болдовский. Будут проанализированы сюжеты, смысл и толкования притч.

В этот день в залах библиотеки (2 этаж) будут работать выставки изданий: «Духовных книг божественная мудрость», «Мы в душах строим храм».